First Lady'nin dudak uçuklatan serveti!
İngiltere'de, Liz Truss'ın istifasından sonra Muhafazakar Parti'nin başına eski Maliye Bakanı Richi Sunak geçti. Richi Sunak'ın başa geçmesiyle birlikte gözler first lady Akshata Murthy'e döndü. Richi Sunak'ın eşiyle ilk tanışma anı ve çiftin Kraliyet ailesini ikiye katlayan serveti konuşuluyor!
İngiltere'de Downing Street 10 Numara, birçok başbakan ve eşine ev sahipliği yaptı. Downing Street 10 Numara'nın gördüğü en zengin çift, Richi ve Akshata oldu!
Sunday Times açıkladığı zenginler listesine göre, çiftin serveti yaklaşık 730 milyon sterlin. Servetin büyük bir kısmının Murthy'nin babasının bilişim imparatorluğundaki hisselerinden olduğu söyleniyor.
Çift yalnızca 10 Numara'nın en zengin çifti olmakla kalmıyor, aynı zamanda da Donwing Street 10 Numara'da kalacak ilk Hint kökenli çift. Çiftin yakın zamanda Krishna ve Anoushka ile Başbakanlık konutuna yerleşmesi bekleniyor.
Aile, hafta sonlarını Sunak'ın seçim bölgesi Richmond'ın yer aldığı Kuzey Yorkshire vilayetindeki malikanelerinde geçiriyor. Çift malikaneyi, 2015 seçimlerinden önce 1,5 milyon sterline almış Evin şimdiki değeri 2 milyon sterlinin üzerinde. Değer artışının sebebi, malikaneye eklenen, havuz, yoga stüdyosu, tenis kortu, spor salonu ve jakuzi olduğu biliniyor.