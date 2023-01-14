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Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Kurt'un hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Kurt'un, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

 

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