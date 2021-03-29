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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye Fırat Kalkanı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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