Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye Fırat Kalkanı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JkgNQOHgHL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2021
Yorumlar