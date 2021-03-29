Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JkgNQOHgHL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2021