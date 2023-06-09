Firari FETÖ'cüler yurt dışına kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirlediği 4 kişiyi düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.

Hükümlülerden meslekten ihraç polis memurları Mustafa B'nin 7 yıl 6 ay, Cumali T. ve Bilal K. ile serbest meslekle uğraşan Mustafa K'nin de 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan FETÖ şüphelisi A.K. ve L.L. de operasyonda yakalandı. İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.