Firari FETÖ'cü Mehmet Çetinkaya Muğla'da yakalandı!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, Bakanlığın Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi Çetinkaya'nın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığını belirtti.

FETÖ üyelerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Özbekistan'da 1992-1994 yıllarında FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı ve bu ülkenin sözde ilk FETÖ/PDY imamı olduğu belirtilen Mehmet Çetinkaya'nın, geçmişte örgütte sözde Muğla Köyceğiz ilçe imamı ve Muğla il imamı olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin de bilgiler bulunuyor.