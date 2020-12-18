Firari FETÖ'cü eski vekilden ABD'ye “Türkiye’yi Akdeniz’de durdurun” çağrısı

Firari FETÖ’cü CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir ile ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve Edelman Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Demokrasilerin Savunması Vakfı için hazırladıkları 'ABD’nin İlgi Alanları' başlıklı raporun 'Doğu Akdeniz'de Amerikan Çıkarları" bölümünde Türkiye'ye karşı skandal ifadelere yer verildi.

"ABD DOĞU AKDENİZ'E TEMSİLCİ ATAMALI"

Türkiye'yi haydut devlet olarak tanımlanan ikili "Libya'da Rusya ile beraber savaşı körüklediğini ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ortaya sunduğu iddialarının pasifize edilmesi için ABD'nin Doğu Akdeniz temsilcisi ataması gerektiğini' savunuldu.

Ayrıca, Doğu Akdeniz'de artan Türk etkisine karşı, ABD'nin bölgedeki askeri ve diplomatik varlığını yeni bir strateji kapsamında artırmasını, ABD'nin Akdeniz coğrafyasına öncelik tanımasını ve bölgedeki ülkelerle yoğun olarak iletişimde kalmasını söylenildi. Türkiye'ye karşı, ABD'nin bölgedeki askeri ve diplomatik varlığını yeni bir strateji kapsamında artırmasını, ABD'nin Akdeniz coğrafyasına öncelik tanımasını ve bölgedeki ülkelerle yoğun olarak iletişimde kalmasını gerektiği savunuldu.

Eski ABD Büyükelçisi ve eski CHP milletvekili, ABD'yi EastMed Gaz Forum'u ile yakın bir şekilde çalışması gerektiğini ve Türkiye'nin tezlerine meydan okumak için Doğu Akdeniz'e özel bir elçi atamaya çağırdı.

"ABD'NİN MÜTTEFİKLERİ ZOR DURUMDA KALIYOR"

Erdemir ve Edelman, hazırladıkları raporda, ‘Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlü bir rakip haline geldiğini’, ‘Türkiye'nin bölgede düşmanca politikalar izlediğini’ ve bunun sonucunda da ‘ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerini tehlike altında bıraktığını’ savunarak Türkiye’yi suçladı.

Raporda ayrıca, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ortaya sunduğu iddialarının pasifize edilmesi için ABD'nin Doğu Akdeniz temsilcisi ataması gerektiği tavsiyesi verildi.