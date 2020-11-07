Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan HDP'li vekil Ömer Gergerlioğlu'na doğum günü kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, en çok aranan teröristler listesinde başına konulan 1 buçuk milyon lira ödül ile mavi kategoride bulunan FETÖ’cü terörist Emre Uslu, sosyal medya üzerinden HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun doğum gününü kutladı. HDP'li vekil o kutlamaya teşekkür ederek cevap verdi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, en çok aranan teröristler listesinde başına konulan 1 buçuk milyon lira ödül ile mavi kategoride bulunan Emre Uslu isimli terörist, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Türkiye düşmanı, ABD'de sığıntı hayatı yaşayan ve sürekli sosyal medya hesabı üzerinden algı çalışmalarında bulunan terörist Uslu, 2 Kasım tarihinde HDP Milletvekili'nin Twitter hesabı üzerinden doğum gününü kutladı.

Üstelik bu kutlamayı, "İlk defa" olarak adlandıran terörist Emre Uslu'nun, "Hayatımda hiç bir siyasetçinin doğum gününü kutlamadım. Bir istisna yapacağım. Doğum günün kutlu olsun iyi ki varsın @gergerliogluof" ifadelerini kullandı.

Terörist olarak aranan uslunun bu kutlamasına milletin vekili olan Ömer Gergerlioğlu'nun verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Gergerlioğlu, bu kutlamaya aleni bir şekilde teşekkür etmekten çekinmedi ve şu ifadeleri kullandı. "Teşekkür ederim, sağ olunuz Emre Uslu" yazdı.