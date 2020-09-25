Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt dayak yedi

Sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye aleyhine kara propaganda yapan, FETÖ'ye karşı çıkan gurbetçileri mahkemeye veren firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, evinin önünde dayak yediğini iddia etti.

Stockholm'ün Sponga İlçesinde yaşayan Bozkurt, evden çıktıktan sonra kimliği belirsiz 3 kişi tarafından dayak yediğini öne süren Bozkurt, dayak atanların kim olduğunu bilmediğini belirtti. Firari Fötücü, dayak yediği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

İsveç'te Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli bir düşünce kuruluşunun sahibi olan Bozkurt, Türkiye aleyhine kara propaganda yayınlar yapıp, sahte raporlar hazırlayarak İsveç devletinden yardım alıyor.