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Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma yüzbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

 

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