Firari Can Dündar ve şarkıcı Ezhel'den Boğaziçi provokasyonuna destek

Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmasını bahane ederek başlayan olaylarda meselenin Rektör ataması olmadığı atılan sloganlar ve siyasi taleplerle ortaya konmuştu.

FİRARİ CAN DÜNDAR VE ŞARKICI EZHEL DE DESTEK VERDİ

Son olarak Almanya Berlin'de Boğaziçi provokasyonuna destek amaçlı düzenlenen eyleme CHP Berlin Birliği, HDP, TKP ve yasadışı sol örgütler de destek verdi. Berlin'de düzenlenen eyleme MİT Tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan ve çektiği kliplerde uyuşturucuyu özendiren şarkıcı Ezhel'de boy gösterdi.

"Önce Kürdistan'a, Kürt illerine kayyum atadılar"



🔹Rapçi Ezhel, firari Can Dündar, HDP'liler ve CHP Berlin Birliği, Almanya'nın başkenti Berlin'de Boğaziçi provokasyonuna destek için toplandı.

🔹Eylemde rektör tartışmasından çok HDP'ye destek mesajları paylaşıldı. pic.twitter.com/dzWKlIzUHz — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 8, 2021

BARIŞ PINARI HAREKATINA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Berlin'deki Boğaziçi provokasyonuna destek amaçlı düzenlenen eylemde boy gösteren Ezhel'in sosyal medyada yayınlanan görüntülerde "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, yılmayın" mesajı yolladığı görülüyor.

Şarkıcı Ezhel, PKK’yı etkisiz hale getirmek için yapılan Çukur Operasyonlarına ve Barış Pınarı Harekatı’na da karşı şıkmıştı.

YASADIŞI SOL ÖRGÜTLER DESTEK VERDİ

Almanya'nın Başkenti Berli'nde düzenlenen Boğaziçi provokasyonuna destek eylemine ilişkin yayınlanan görüntülerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve birçok yasadışı flama ve pankartın açıldığı gözlerden kaçmadı. Alman polisinin müdahale etmediği eylemde Türkiye karşıtı sloganlar atıldı.