Fiona Kasırgası tarihin en büyük felaketlerinden!

Atlas Okyanusu'nda oluşan, Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara neden olan, Fiona ismi verilen kasırga, Kanada kıyılarını da vurarak önüne gelen her şeyi yutmaya başladı.

Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. Kanada kıyılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Fiona Kasırgası'nın vurduğu ada ülkesi Porto Riko'da yaklaşık altı gündür binlerce kişinin elektriğe erişimi yok. Ada ülkesinde yakıt kesintileri de mevcut.

Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamalarda, Fiona Kasırgası Atlantik Okyanusu’ndaki Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko gibi ada devletlerinde milyonlarca insanın yaşamına zarar vererek Turks and Caicos adalarına yöneldiği bilgileri verildi.

Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamalarına göre Pazartesi günü geç saatlerde veya salı günü erken saatlerde Küba'nın uzak batı kısmına ulaşması ve ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınlarına ulaşması bekleniyor. Salı günü büyük bir kasırga uyarısı yapıldı.

Zinya Elif Şener