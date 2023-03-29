Finlandiya'nın üyeliği yarın TBMM’de görüşülecek!

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi. Yarın TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, ikramiyelerin ise 2 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin de ele alınabileceği ifade edildi.