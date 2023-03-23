Finlandiya'dan NATO adımı!
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılımını öngören yasa taslağını imzaladı. Niinistö'nün imzasıyla ülkenin ittifaka yaptığı başvurunun ulusal düzeyde onaylanması tamamlanmış oldu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasa taslağını imzaladı.
Parlamento, ilgili tasarıyı çarşamba günü onaylamıştı.
Niinistö'nün imzasıyla ülkenin ittifaka yaptığı başvurunun ulusal düzeyde onaylanması tamamlanmış oldu.
Geçen günlerde Türkiye ve Macaristan, Finlandiya'nın teklifini onaylamaya hazır olduklarının sinyalini vermişti.
Bu ayın başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin Helsinki'nin NATO üyeliği teklifinin onaylanmasına ilişkin süreci başlattığını açıklamıştı. Bu kapsamda Niinistö, Mart ayının ortasında Beştepe'de Erdoğan'la görüşmüştü.
Erdoğan'ın imzasını taşıyan protokol, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
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