Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı.

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için resmi başvurularını yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg iki ülkenin resmi başvurularını teslim aldı.

İskandinav ülkelerinin başvurularının Haziran ayındaki NATO zirvesinde sonuçlandırılması bekleniyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürmüştü. Dünya Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine 'evet', 8 milletvekili 'hayır' oyu kullanmıştı.