Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Kaderimiz Türkiye'nin ellerinde"

Finlandiya parlamentosunun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat'ta onaylamayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ülkesinin kaderinin "Türkiye'nin ellerinde" olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin elinde"

28 Şubat kararının "kendi iradelerini" ifade ettiğinin altını çizen Niinistö, "Türkiye'nin irademize yönelik tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elinde" dedi.

Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira milletvekillerinin neredeyse tamamı adaylığa sıcak bakarken üyelik yarışında yasanın Finlandiya'yı İsveç'in bir adım önüne geçirecek olması da kabul edilmesini daha da mümkün kılıyor.

Geçen mayıs ayında Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini "terörist grupları barındırmakla" suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı.

"İsveç olmadan devam edeceğiz"

Başvurularını geri çekmek istemediklerini ve çekemeyeceklerini de dile getiren Niinistö, Türkiye'nin İsveç yerine Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edeceklerini de sözlerine ekledi.