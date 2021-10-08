"Fındık" bizim "Hachiko" oldu

Geçtiğimiz gün Düzce'de hayatını kaybeden kargo görevlisi Ümit Ceylan toprağa verilirken köpeği Fındık'ın mezarın başından ayrılmadığı görüntüler herkesin içini burktu.

Görüntüler Japon köğeği Hachiko'nun dramatik hikayesini akıllara getirdi.

Ümt Ceylan Düzce'de kargo dağıtımı yapan bir kuryeydi. İşini yapmak isterken, işini yapmayan başkalarının hataları yüzünden hayatını kaybetti.

Kargo dağıtımı yaptığı bir sitede apartmanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Ailesi, sevenleri, arkadaşları son görevlerini yerine getirmek için cenazeye gelmişlerdi. Biri daha vardı cenazede; köpeği "Fındık".

Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla köyünde cenaze namazı kılınan Ceylan'ın defin işlemleri başladığı sırada "Fındık" isimli köpeği de mezarının başına geldi.

Fındık, olanları anlamış ve sahibine son görevini yerine getirmeye gelmişti.

Bu görüntüler Japonya'da heykeli dikilip, hikayesi filmlere konu olan Hachiko'yu akıllara getirdi.

Hachiko'nun Hikayesi

Hachiko ile sahibi Profesör Ueno’nun sevgi dolu hikayesi neredeyse 100 yıl geri gidiyor. Profesör Ueno, safkan Akita türü, iri beyaz bir erkek olan Hachiko’yu henüz bir bebekken sahiplenir. Hachiko’nun sıra dışı özellikleri, özellikle sahibine duyduğu sadakatte kendini göstermektedir. Bu iyi huylu iri beyaz köpek, sahibine her gün sabah Shibuya Tren İstasyonu’na kadar eşlik etmeyi görev haline getirir.

Her akşam aynı saatte bekledi

Her akşam da aynı saatte tren istasyonunun önüne gidip sahibinin kapıdan dışarı çıkmasını beklemekte, sonra onunla birlikte eve dönmektedir.

Hachiko’nun bu sadakati, tren istasyonunda ve civarda çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanır, Hachiko o civarda herkes tarafından bilinen bir köpek haline gelir.

9 yıl bekledi

Fakat bir gün beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Hachiko her zamanki gibi sahibini karşılamak üzere tren istasyonuna gelip beklemeye başlamıştır. Fakat sabaha kadar gözünü bile kırpmadan beklemesine rağmen, Profesör Ueno kapıda görünmez. Sadık köpek Hachiko hiçbir yere ayrılmadan sahibini beklemeye devam eder ve bu efsane bekleyiş tamı tamına 9 yıl sürer. 3200 koca gün boyunca, istasyonun önünden bir an olsun ayrılmaz Hachiko.

İstasyon çalışanları şaşkınlıkla köpeği izlemektedir. Ölüm nedir bilmediği için, sahibinin öldüğünü anlamamıştır; zaman nedir bilmediği için, 9 yıl boyunca sahibinin geleceğinden en ufak bir kuşku duymamıştır. Hala inatla sevgili sahibinin her zamanki gibi kapıda görüneceği anı beklemektedir. Bu muhteşem sevgi hikayesi ve az bulunur sadakat istasyon çalışanlarını ve çevre esnafı çok duygulandırmıştır. Hachiko’yu onlar beslerler; gerektiğinde soğuktan korumaya çalışırlar. Hachiko’nun ünü kısa zamanda önce civar semte, sonra şehre, sonra da ülkeye yayılır.

Bu dost canlısı iri beyaz köpeğin hüzünlü bekleyişi, sevgili sahibine ulaşamadan beklediği o uzun yılların getirdiği yorgunluk ve ihtiyarlığın sonucu olarak, Shibuya Tren İstasyonu’nun kapısında ölmesiyle sona erer. Fakat Hachiko efsanesi henüz yeni başlamıştır.

Hachiko'nun heykeli dikildi

Bugün Tokyo’ya gidenlerin Shibuya istasyonunun kapısında karşılaştığı köpek heykeli Haçiko’dur. Japonlar, sadakat ve insan hayvan ilişkisinin sembolü olarak ölümünden hemen sonra 9 yıl boyunca sahibini beklediği yere Haçiko’nun heykelini dikerler.

II. Dünya Savaşı’nda heykel tahrip olanca da 1948’de yenisini diktiler. Bugün Shibuya istasyonu’nun o kapısı Haçiko çıkışı olarak bilinir ve Tokyo’nun en önemli buluşma merkezlerinden biridir..

Her yıl Haçiko’nun ölüm yıldönümü olan 8 Mart’ta da bir çok hayvansever heykelin önünde buluşurlar. Haçiko’nun mumyalanmış naaşı ise Tokyo’da bulunan Ulusal Bilim Müzesi’nde sergilenmektedir.

Haçiko’nun hikayesi 1987 yılında bir Japon filmine de konu oldu. Ülkemizde de Japon filmleri festivali’nde gösterilmişti.

Haçiko’nun mumyalanmış naaşı da halen Tokyo’da bulunan Ulusal Bilim Müzesi’nde sergilenmektedir.

Haçiko’nun hikayesi zamanla tüm dünyaya yayıldı ve bu hikayenin bir de Hollywood versiyonu çekildi.

Kimbilir, bir gün belki bizim Fındık'ın da filmi çekilir.