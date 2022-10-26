Fincancı’nın gözaltı süreci devam ediyor!

İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fincanı, sağlık kontrolünden sonra sorguya alındı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan ikamet aramasında, şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir."

Fincancı, işlemleri yapılmak üzere Ankara'ya getirildi.

Yapılandırma talebi

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulduğu belirtildi.

Avukat: “Mermiler, babasından kalma”

Fincancı'nın evinde arama yapıldığı ve gözaltına alındığı anlara ait ajanslar tarafından paylaşılan fotoğraf ve videolarda evde bulunan mermilerle ilgili Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüpoğlu açıklamada bulundu.

Gazetecileri açıklama yapan Eyüpoğlu, "Şebnem hocanın babası asker. Babası vefat ettiğinde de tüfeği ve mermileri var. Sonradan karakola teslim etmiş. Ama bir paketi gözünden kaçmış" dedi.

Terör örgütü propagandası yapmak

PKK’nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan gözaltına alındı.

Bu suç kapsamında gözaltı süreci 24 saat ancak savcılığın gerek görmesi halinde 3 defa uzatılabiliyor. Yani Fincancı'nın gözaltı sürecinin 4 gün sürmesi bekleniyor. Ardından Fincancı, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçtikten sonra savcılığa sevk edilecek.