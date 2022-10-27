Fincancı için tutuklama talebi!

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı savcılık sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi.