AjansHaber.com.tr Gündem Finans mahkemeleri kurulacak

Finans mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, seri muhakeme usulü ve basit yargılamanın uzun yargılama süreçlerini sona erdirdiğini söyledi.

Gül, ihtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Yakın süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendika uyuşmazlıkları için de sendika ihtisas mahkemelerini yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını söyleyen Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alınacağını bildirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Süper Lig'de derbi heyecanı
Erdoğan; "Kendi oyun planımızla devam ediyoruz"
Erken seçim olmayacak. Haziran 2023!
"Doğan görünümlü şahin" dönemi gerigeliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda düğüm çözülüyor
Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklama