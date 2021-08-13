Financial Times başarılı Türk şirketlerini yazdı: Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu?

Yazıda, teknoloji yatırımcılarının, sadece 10 dakikada market alışverişi yapan girişimlere milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve öncüsünün de 7.5 milyar dolar değeri olan Getir şirketi olduğu belirtildi.

Haberde Getir'in kurucu ortağı Nazım Salur'un, yeterli finansmanı olmadığından dolayı denizaşırı ülkelere açılma hedeflerini neredeyse üç yıl ertelelediği kaydedildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: Getir'in geçen yılki serveti, Türkiye'nin teknoloji endüstrisindeki büyük bir değişimin parçası. Geçen yazdan bu yana, e-ticaret platformları Trendyol ve Hepsiburada ile oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games de dahil olmak üzere önemli sayıda Türk teknoloji şirketi 1 milyar dolar değerlemeyi aştı.

İstanbul'un ‘gerçek bir uluslararası şehir’ olduğu göz önüne alındığında teknoloji alanında daha fazla başarı elde edememesine şaşırdığını belirten Salur, "Büyük şirketler en az 10 yılda kurulur. İlk 10 yıl sizin ilk eğitiminizdir. 20 yıllık bir süreyi göz önünde bulundurun." dedi.

"Türkiye e-ticaret pazarı bir dönüm noktasında"

Geçen ay Nasdaq'ta yapılan halka arzın ardından sonra şu anda 4,4 milyar dolar değerindeki Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan, "Türkiye e-ticaret pazarı bir dönüm noktasında" ifadesini kullandı.

Haberde Türk yatırıcımlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'deki e-ticaret yayılımı üç yıl önce yüzde 3,5'ten bugün yüzde 10'a yükseldiği tahmin ediliyor. Bunun arkasındaki nedenlerden biri, pandeminin etkisiyle dünya genelinde çevrimiçi perakendenin aşırı büyümesi.

Covid-19'un piyasada büyük değişimlere neden olduğunu belirten General Atlantic'in genel müdürü Melis Kahya Akar, “Türk şirketlerinin daha küresel düşünmeye başlaması için artık tüm parçalar yerine oturdu.” dedi.

Şu anda 16,5 milyar dolar değerinde ve çoğunluğu Alibaba'ya ait olan Trendyol, gıda dağıtımı alanına genişlemeden önce 2010 yılında çevrimiçi bir moda perakendecisi olarak işe başladı.

Türkiye'nin Amazon'a cevabı olarak görülen Hepsiburada 2000 yılında kuruldu ve yatırım almadan büyük ölçüde kendi kendini finanse etti.

"Küresel oyuncular dışarıda kaldı"

Haberde, Amazon ve eBay gibi küresel oyuncuların Türkiye'ye girmekte zorluk çektiği kaydedildi:

"Yerel çevrimiçi perakendeciler, kısmen Amazon ve eBay gibi küresel oyuncular ülkeye girmekte zorlandığı için başarılı olabildiler. PayPal, 2016 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya siteleriyle ilgili sıkı tedbirler aldığı bir dönemde, Türkiye ödeme lisansını kaybetti."

Rocket ve Peak vurgusu

Haberde, Türkiye'deki teknoloji yöneticilerinin çoğunun ilk deneyimlerini iki şirketten birinde yaşadığı hatırlatıldı. Onlar, "2011'de Türkiye'de faaliyete geçen ve bir yıl sonra aniden piyasadan çekilen Alman start-up inkübatörü Rocket Internet ve 2010 yılında kurulan, geçen yıl Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınan mobil oyun geliştiricisi Peak Games".

Rocket ve Peak'te görev yapmış ve şimdi Londra merkezli oyun şirketi Tripledot Studios’un kurucularından Akın Babayiğit, “Rocket'te işe aldığımız bu çok zeki, süper analitik insanların çoğu sonradan ya Trendyol'a ya da Peak'e katıldı. Peak Games, insanlara küresel düşünüp kazanmanın mümkün olduğunu gösterdi” diye konuştu.

"Dünya standartlarında oyun geliştiricileri var"

Rocket, Peak ve Trendyol 'start-up okullarından' mezun olan Soner Aydemir, Dream Games'in kurucu ortağı. Yap-boz uygulaması Royal Match'in yapımcısı Haziran ayında değeri 1 milyar doları aşan özel bir şirket olarak Türkiye'nin yeni 'unicorn'u oldu.

Candy Crush Saga Developer King'in eski operasyon müdürü ve şimdi Dream'i destekleyen risk sermayesi şirketi Index Ventures'ın ortağı Stephane Kurgan, “Türkiye'de artık dünya standartlarında bir oyun geliştiricileri topluluğu var” dedi.

"Bürokrasi ve vergi sorunu var"

Haberde "Aydemir'in ürün geliştirme deneyimi eksikliğinden bir işletmeyi hızlı bir şekilde ölçeklendirmeye yönelik rol modellerinin eksikliğine kadar, Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yönelik sınırlamaları konusunda hâlâ endişeleri var." ifadesi kullanıldı. Aydemir'in "Çok genç bir sektör. Getir dışında şirket yapısını geliştirmeyi başaran olmadı” dediği aktarıldı.

Yazıda, şirketlerin vergi gibi konulardan şikayet ettiği kaydedildi: "Diğer girişimciler, yeni bir şirket kurmanın altı ay sürebileceği anlamına gelebilecek aşırı bürokrasiden ve Trendyol'u Amazon kadar sert bir şekilde vurabilecek dijital hizmetlere yeni bir vergi dahil olmak üzere karmaşık bir vergi sisteminden şikayet ediyor."