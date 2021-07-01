Financial Times: ABD ve Japonya, Çin'e karşı "çok gizli" askeri tatbikat düzenledi

ABD ve Japonya’nın Tayvan’a dair olası bir anlaşmazlıkta Çin’le çatışma ihtimaline karşı plan yaptığı ve çok gizli (top-secret) askeri tatbikatlar düzenlediği iddia edildi.

Financial Times gazetesine konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, iki ülkeden askeri yetkililerin eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığının son yılında olası bir çatışmaya karşı ciddi savaş senaryoları üzerinde çalıştığını söyledi. Bu planlamalar sonrasında Washington ve Tokyo’nun Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde ortak tatbikatlar düzenlendiği kaydedildi.

Haberde, Çin’in son dönemde bölgede giderek daha agresif bir tutum benimsediği, Çin uçaklarının Tayvan’a sorti yaptığı ve Çin gemilerinin Japonya’nın yönetiminde bulunan ancak Çin’in ve Tayvan’ın da üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları yakınına gönderildiği belirtildi.

İki ülkenin olası bir çatışmada Japonya’nın sağlayabileceği askeri üslere ve lojistik desteğe erişim gibi konuların yasal boyutlarını da incelediği kaydedildi. Özellikle Japonya’nın böyle bir çatışmaya dahil olması halinde Washington’ın bu üsleri nasıl kullanabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bir yetkili, ABD ve Japonya’nın Çin’in denizdeki ve havadaki hareketleriyle ilgili olarak Tayvan’la üçlü bilgi paylaşım mekanizması kurması gerektiğini söyledi. Kaynaklar, 2017’de savaş uçaklarının kodlarının paylaşımına yönelik anlaşma sonrasında üçlü işbirliğinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.

Çin’in 23. eyaleti olarak gördüğü Tayvan’la birleşmek için güç kullanabileceği iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün Komünist Parti’nin 100. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada Tayvan’ın bağımsızlık girişimlerinin ezileceğini söylemişti.

Nisanda bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Çin’in özellikle Güney Çin Denizi’nde etki alanını genişletme girişimlerine karşı duracaklarını ifade etmişti.