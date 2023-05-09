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Finalist İngiltere'de belli olacak!

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid evinde Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid evinde Manchester City'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Real Madrid'in golünü 36.dakikada Vinicus Jr atarken, Manchester City'nin golü ise 67.dakikada De Bruyne'den geldi.

Rövanş 17 Mayıs'ta

İki takım arasındaki maçın rövanşı 17 Mayıs'ta Manchester'de oynanacak ve 22.00'de başlayacak. Finale çıkacak takım o maçın ardından belli olacak.
 

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