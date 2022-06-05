AjansHaber.com.tr Spor Finalin adı belli oldu

Finalin adı belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final rövanş maçları tamamlandı. ALG Spor ve Wulfz Fatih Karagümrük finalde karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Wulfz Fatih Karagümrük, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan müsabakada rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

İlk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden ALG Spor ise Batur Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor karşılaşacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye: 3 - Belçika: 1
Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten anlamlı ziyaret
Avcı'dan yeni sezon öncesi önemli açıklamalar
Türkiye: 1 - Çin: 3
Milliler UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı
Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı
Dilara Narin'den bir gümüş, bir bronz madalya