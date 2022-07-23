Film setinde kaza; İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı!
Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştuğu kaydedildi
2014’te Musul’u ele geçiren IŞİD militanlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin Musul Başkonsolosluğu'ndaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci anlatan '49' filminin setinde oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı.
“49” filminin çekimleri Kilis’te devam ediyor. Hakan İnan’ın yönettiği filmi Barış Erdoğan ve İlker Arslan yazdı.
İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı buluşturan filmin setinde büyük bir kaza yaşandı.
Aksiyon sahnesinde fünye İsmail Hacıoğlu’nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması yüzünden yaşanan olayda ünlü oyuncuya hemen setteki ambulansta ilk müdahale yapıldı.
TV100'de yer alan habere göre; Kilis’te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.
49 filmi 2014’te Musul’u ele geçiren IŞİD militanlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin Musul Başkonsolosluğundaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci ve bu süreci başarıyla yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hikâyesini beyazperdeye taşıyor.
Yorumlar