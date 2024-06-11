Film sahnesi gibi soygun: Memduh Paşa Yalısı'nda özel güvenlik vurgun yaptı

Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelen olayda yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı.