Film sahnesi gibi soygun: Memduh Paşa Yalısı'nda özel güvenlik vurgun yaptı
İstanbul Sarıyer’de tarihi Memduh Paşa Yalısı’nda çalışan özel güvenlik görevlisi, arkadaşlarıyla kilidini kırdıkları 4 kasadan 130 milyon liralık döviz çaldı. Bekçi ve yalıya kamyonetle gelen kar maskeli 4 arkadaşı çuvallara doldurdukları paralarla kaçtı.
Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelen olayda yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı.
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Alarmı susturan Ahmet Y., maskeli 4 kişiyi içeri aldı. 4 kasanın kapısını kıran şahıslar, kasalarda bulunan yaklaşık 130 milyon lirayı 3 çuvala doldurarak kamyonetle kaçtı.
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Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.
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Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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