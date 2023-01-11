Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına karşıyız

AB'nin Filistin Ofisi, "İsrail'in Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde AB'nin finanse ettiği projeleri yıkmasıyla ilgili" yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, şunları kaydetti:

"AB, İsrail'in yerleşim politikasına ve bu bağlamda aldığı hukuksuz uygulamalarına yönelik güçlü muhalefetini sürekli dile getirmektedir. İsrail'e birçok kez 'C' bölgesi dahil işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı."

Lenarcic, AB Komisyonunun, AB'nin de arasında olduğu bağışçılar tarafından finanse edilen yerlere yönelik el koyma ve yıkım faaliyetleri ile bunlardan doğan mali zararları takip ettiğini vurguladı.

AB'li yetkili ayrıca birçok kez İsrail'den, AB tarafından finanse edilen yıktığı ya da el koyduğu varlıkları tazmin etmesi veya iade etmesi talebinde bulunduklarını kaydetti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümünü oluşturan "C" bölgesinde AB ülkeleri tarafından finanse edilen yapılar dahil Filistinlilere ait bazı evleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.