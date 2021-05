Filistin'e destek veren Dua Lipa ve Hadid kardeşler için skandal ilan

New York Times gazetesi yayınladığı ilanla İsrail zulmüne karşı Filistin’e destek veren Bella ve Gigi Hadid ile Dua Lipa’yı doğrudan hedef gösterdi. Hadid kardeşler ile Lipa’nın fotoğraflarına yer verilen ilanda ‘Holokost çağrısı yapıyorlar. Onları derhal kınayın’ sözleri kullanıldı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan ve Filistin’e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa’yı hedef gösteren New York Times gazetesindeki ilan tepki gördü. Filistin asıllı ABD’li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin’e destek veren şarkıcı Dua Lipa, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda “İsrail’i kınayıp Hamas’a sessiz kalmakla” itham edilerek hedef gösterildi. Skandal ilanın, Bella Hadid İsrail devleti tarafından tehdit edildikten birkaç gün sonra yayınlanması da dikkati çekti. Amerikalı haham Shmuley Boteach’in başında olduğu “Dünya Değerler Ağı” adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin’e destek veren üç ünlü ismi doğrudan hedef gösterdi. Örgüt sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı. Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

FOTOĞRAFLARINA DA YER VERİLDİ

Hadid kardeşler ile Lipa’nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, “Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın.” ifadeleri kullanıldı. Hadid kardeşler sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti. Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?” demişti.

İKİYÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ

Yeri geldiğinde gazetecilik ilkeleri, insan hakları, ve kadın hakları meselesinde bayraktarlık yaptığını savunan Amerikan gazetesinin, konu İsrail’e geldiğinde bu değerleri bir çırpıda rafa kaldırması hatta üç kadını tehdit eden bir ilana onay vermesi iki yüzlülük olarak değerlendirildi. NYT’nin üç ünlü ismin açıkça tehdit edildiği fotoğraflı ilanı yayınlaması ve gelen tepkilere sessiz kalması editoryal çerçevede İsrail konusunda taraf olduğunu gösterdi.

LİPA’DAN SERT CEVAP

Öte yandan Dua Lipa, Filistin’e destek verdikleri için kendisiyle birlikte Gigi ve Bella Hadid’i Yahudi karşıtı ilan eden, The New York Times’ta yayımlanan reklamı resmi Twitter hesabından sert biçimde eleştirdi. Lipa, Yahudi kuruluşu World Values Network’ün “çirkin kampanyalarını yalan ve bariz yanlış beyanlarla” ilerletmek için “utanmadan” ismini kullandığını söyledi. İngiliz şarkıcı, “The New York Times’ta yayımlanan World Values Network’ün reklamındaki yanlış ve dehşet verici iddiaları tümüyle reddediyorum. Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün hem de İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’in zulüm ve ayrımcılıkla suçladığı İsrail hükümetinin Filistin’deki eylemlerine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için ödediğimiz bedel bu.” mesajını paylaştı.

Bella ve Gigi Hadid isimli model kardeşler, Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in kızları. Hadid daha önce paylaştığı bir mesajda, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum” demişti.