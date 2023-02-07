AjansHaber.com.tr Dünya Filistin'den Türkiye'ye yardım

Filistin'den Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini belirtti.

Iştiyye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'de binlerce can kaybı ve yaralanmaya yol açan depremde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini ifade etti.

Iştiyye, arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşımını kolaylaştırmak ve yardımların iletilmesi çerçevesinde iki ülke makamlarıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı.

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