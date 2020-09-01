Filistin’de kan donduran görüntü: Akıllara George Floyd’u getirdi

25 Mayıs’ta ABD’nin Minneapolis kentinde polisin herkesin gözü önünde boğazını diziyle sıkarak öldürdüğü George Floyd’dan aylar sonra benzer bir görüntü Batı Şeria’da yaşandı…

Bugün Filistinli göstericiler İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da bir gösteri düzenledi. Yahudi yerleşimcileri protesto eden göstericilere İsrail askeri çok sert müdahale etti.

ABD Başkanı Trump’ın danışmanı olan ve kızının da eşi olan Jared Kushner dün akşam saatlerinde, “Filistin, müzakere masasına oturmalı. Geçmişe takılıp kalınamaz” demişti.

RESMEN ÇARESİZCE ÖLÜMÜ BEKLEDİ

Çekilen görüntülerde George Floyd’a uygulanan şiddetin bir benzerinin yapıldığı görülüyor. Çevik kuvvet birimlerine bağlı olduğu tahmin edilen bir İsrail askeri yaşlı bir adamı yüzüstü yere yatırıp kelepçelerken özel korumalı dizliğiyle çaresiz adamın boğazını sıkıyor.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecine arabulucu olan ABD heyeti dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti.

Mayıs ayında Minneapolis’te güpegündüz polisin orantısız şiddetine maruz kalarak ölen George Floyd’un son sözleri, “Nefes alamıyorum” olmuştu.

İsrail’in havayolu şirketi El Al uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden ABD heyetine liderlik eden ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner, iner inmez “Filistin’in müzakere masasına gelmesi gerek. Geçmişe takılıp kalınmamalı” yorumunu yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden İsrail askerinin bu şiddeti uluslararası kamuoyunun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.