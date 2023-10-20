‘Filistin temalı ürünler kaldırıldı’ iddiasına Trendyol’dan açıklama
E-ticaret platformu Trendyol, Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trendyol, Filistin temalı ürünlerin yayından kaldırıldığı iddialarını yalanladı.
Trendyol, Filistin temalı ürünlerin yayından kaldırıldığı iddialarını yalanladı.
Açıklamada, ”Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır” denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır. Türkiye’nin Trendyol’u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”
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