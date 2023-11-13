Filistin Kızılayı: İsrail tankları hastanenin etrafını sardı

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail tankları ve askerleri her yönden Al Quds hastanesi yakınına konuşlandı. Bombardıman devam ederken; hastanede hastaların, ailelerinin ve sağlık personelinin tahliyesi için hazırlıklar sürüyor” denildi.

6 bebek hayatını kaybetti

Ayrıca Gazze Şifa Hastanesi Müdürü tarafından yapılan açıklamada ise, "Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6'sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.