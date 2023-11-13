Filistin Kızılayı: İsrail tankları hastanenin etrafını sardı
Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait tankların Al Quds hastanesinin etrafını sardığını duyurdu.
Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail tankları ve askerleri her yönden Al Quds hastanesi yakınına konuşlandı. Bombardıman devam ederken; hastanede hastaların, ailelerinin ve sağlık personelinin tahliyesi için hazırlıklar sürüyor” denildi.
6 bebek hayatını kaybetti
Ayrıca Gazze Şifa Hastanesi Müdürü tarafından yapılan açıklamada ise, "Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6'sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
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