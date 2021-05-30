Filistin: İsrail, aileleri hedef alan 19 'katliam' gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işlenen 19 katliamda 41'i çocuk, 25'i kadın 91 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Katliamlarda hedef alınan ailelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, en çok can kaybının El-Kulek ailesine yönelik saldırıda yaşandığı ve ailenin 8'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 21 ferdinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Ebu Avf ailesi de evlerini hedef alan saldırıda 1'i çocuk, 5'i kadın 9 üyesini kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise Et-Tanani ailesinden 4'ü çocuk, 1'i kadın 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılarda El-Mısri, El-Attar, El-Hadidi, Ebu Hatab, Uşkentena ve El-İfrenci ailelerinin her biri de 5'er ferdini kaybetti.

Şerir ve Emn ailelerinden 4'er, Saliha ailesinden ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı şekilde saldırılarda Et-Telbani, İsa, Arafe, Ebu Dayir, Bereke, Ez-Zubde ve El-Mensi ailelerinden 2'şer kişinin vefat ettiği aktarıldı.

Toplam 254 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.