Filistin Devlet Başkanı Abbas: Seçimleri erteleme kararı aldık

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda 22 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahmud Abbas, İsrail'den Kudüs'te seçimlerin yapılmasına izin verilmeyeceğine dair mesaj aldıklarını söyledi. Tel Aviv yönetiminin "Kudüs'te bir hükümet olmadığı" gerekçesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz”

Avrupa Birliği’nin de Filistin'in Kudüs'te seçim yapma talebine İsrail'in olumlu yanıt vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını taraflarına bildirdiğine dikkati çekerek, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz” dedi.

Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.