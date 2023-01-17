Filipinler'de kırmızı soğan artık etten daha pahalı!

Bir yandan yüksek enflasyon fiyatları arttırırken diğer yandan iklim değişikliği mahsulleri mahvediyor. İki durumun birleşmesiyle Filipinler soğan kıtlığıyla karşı karşıya.

Tarım Bakanlığı'na göre Çarşamba gününden itibaren yerel kırmızı soğanın kilosu 10 dolara, yani kilogram başına 550 Filipinler pesosuna mal oluyor. Ülkede günlük asgari ücret ise 10 dolar. Yani asgari ücret kazanan bir kişi günde sadece bir kilo soğan alabiliyor.



Sığır but eti kilo başına 9 dolara kadar mal olurken, bütün bir tavuk 9.2 dolara kadar çıkıyor.

Dünya Bankası'nda Doğu Asya ve Pasifik'e odaklanan kıdemli bir asistan olan Marilene Montemayor, soğanların neredeyse her Filipin yemeğinde olduğunu söyledi. Filipin asıllı olan Montemayor ülkesinin mutfağından bahsederken "Soğansız yemeği nasıl tadabilirsin?" ifadelerini kullandı.



Sık sık aradığı Filipinler'deki ailesinin Noel'den beri soğan fiyatlarından şikayetçi olduğunu söyledi.