AjansHaber.com.tr Dünya Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipin Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, sabah saatlerinde adanın kuzeyindeki Abra eyaletinde 7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Tayyum kasabasının 3 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Afet Riski Önleme ve Yönetimi Merkezi, komşu Benguet eyaletinin La Trinidad şehrinde depremde çöken inşaat alanında çalışan bir işçi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kurtarma ve yardım ekiplerinin derhal afet bölgesine sevk edilmesi talimatını verirken, kendisinin de gün içinde bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Çevredeki çok sayıda yerleşimde ağır hasara yol açan depremde can kaybının artacağından endişe ediliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Elon Musk Abramoviç'i gözetliyor
Meksika’da 14 yaşındaki çocuğa jaguar saldırdı
Hindistan’da bir kadın bıyık bıraktı
Kamp yapan aileyi katledip kendini öldürdü
Teröristler için taziye mesajı
Dover Limanı sorununda Schengen önerisi
Macaristan'da 128 yılın sıcaklık rekoru kırıldı