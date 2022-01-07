Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Aşı olmayıp evden çıkanlar gözaltına alınabilir

Filipinler’in Manila ve çeşitli bölgelerinde bu hafta kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Başkent Manila’da aşısız kişilere özel tam kapanma uygulamasına geçildi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, vaka artışları nedeniyle “ulusal acil durum” içinde olduklarını söyledi. Duterte, aşı yaptırmayan ve evde kalma kuralını ihlal eden kişilerin gözaltına alınabileceğini söyledi.

Duterte, hâlâ Covid olmayan kişilere tepki göstererek "Aşı olmazsanız herkesi tehlikeye atarsınız" dedi.