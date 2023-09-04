Filenin Sultanları yurda döndü!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Organizasyonun düzenlendiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. Şampiyon voleybolcular havalimanında coşkulu taraftarlar ve çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı.

Milli takıma duygulandıran anons

Organizasyonun ardından yurda dönmek için uçağa gelen Filenin Sultanları, yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli voleybolcular için şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadının gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız bizlerle. Mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınızla 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor, bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'mızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."

En değerli oyuncu

Turnuva boyunca mükemmel bir performans sergileyen Melissa Vargas, finalde 41 sayı atarak inanılmaz bir işe imza attı.

Melissa Vargas, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Melissa Vargas kimdir?

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş milli takımlarında forma giymeye başladı.

16 yaşındayken Çekya takımlarından Agel Prostejov'a transfer olan Vargas Çekya'da voleybol oynarken ilk kez sakatlık yaşadı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesi Küba'ya döndü ancak ülkesinin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi Vargas'ı özel bir hastanede tedavi ettirmek istedi.

Bu olayın ardından Küba Voleybol Federasyonu ile Vargas'ın arası açıldı ve federasyon aldığı bir karar ile Melissa Vargas'ı milli takımdan 4 sene men etme kararı aldı.

Vargas alınan bu kararın ardından İsviçre ekiplerinden Volero Zürih'e transfer oldu. Burada iyi bir performans sergileyen Vargas dikkatleri üzerine çekti. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Melissa Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.