A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla eşleşti.

Milliler, yarı finaldeki İtalya maçını 1 Eylül'de oynayacak.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.