Filenin Sultanları Tangocuları devirdi, 4'te 4 yaptı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yendi ve 4'te 4 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arjantin karşısında aldığı zaferle birlikte galibiyet serisini 19 maça yükseltmiş oldu.
Arjantin galibiyetiyle birlikte B Grubu'nda 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 12 puan ve namağlup unvanıyla liderlik koltuğunda oturuyor.
Öte yandan Melissa Vargas 17 sayı ile elemelerdeki en skorer maçını oynadı.
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