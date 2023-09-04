Şampiyon sultanlarımızı yakından tanıyalım!

Ayça Aykaç

27 Şubat 1996, İzmir doğumlu Ayça Aykaç, voleybola 10 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başladı, 13 yaşındayken Vakıfbank’a transfer oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilyurt takımlarında da oynayan Aykaç, Vakıfbank forması giymeye devam ediyor. Milli Takım’ın tüm yaş kategorilerinde forma giyen ve libero pozisyonunda görev alan başarılı voleybolcu, 2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya, 2014 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya, 2017 U23 Dünya Şampiyonası’nda Altın Madalya ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Bronz Madalya kazandı. Türkiye A Millî Takımı’nda 10 numaralı formayı giyiyor.