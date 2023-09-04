Şampiyon sultanlarımızı yakından tanıyalım!
Uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Filenin Sultanları’nın hayatları ile karşınızdayız. İşte Filenin Sultanları...
Aslı Kalaç
13 Aralık 1995 yılında İstanbul da doğan Aslı Kalaç, voleybol hayatına 2005 yılında başladı. Yeşilyurt Spor Klubünden sonra Galatasaray da 7 yıl oynamıştır. Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe ile anlaşması olan Kalaç Milli takımda 19 numarada ve orta pozisyonda yer almakta.
Ayça Aykaç
27 Şubat 1996, İzmir doğumlu Ayça Aykaç, voleybola 10 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başladı, 13 yaşındayken Vakıfbank’a transfer oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilyurt takımlarında da oynayan Aykaç, Vakıfbank forması giymeye devam ediyor. Milli Takım’ın tüm yaş kategorilerinde forma giyen ve libero pozisyonunda görev alan başarılı voleybolcu, 2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya, 2014 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya, 2017 U23 Dünya Şampiyonası’nda Altın Madalya ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Bronz Madalya kazandı. Türkiye A Millî Takımı’nda 10 numaralı formayı giyiyor.
Cansu Özbay
17 Ekim 1996’da İzmir’de dünyaya gelen Cansu Özbay, Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişip, 2014 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. Sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor forması giydi. 2015-2016 sezonunu Beşiktaş’ta tamamlayan başarılı pasör, 2016-2017 sezonu başında VakıfBank’a transfer olduğundan beri Vakıfbank’ta forma giyiyor. 2018 Türkiye Ligi “En İyi Pasör”, 2018 FIVB Milletler Ligi “En İyi Pasör”, 2018 Montreax Volley Masters “En İyi Pasör”, 2019 Türkiye Ligi “En İyi Pasör” ve 2021 Şampiyonlar Kupası “En değerli oyuncu” ödüllerini aldı. Türkiye A Millî Takımı’nda 3 numaralı formayı giyiyor.
Derya Cebecioğlu
24 Ekim 2000 tarihinde Mersin’de doğan Derya Cebecioğlu, voleybola 14 yaşında VakıfBank altyapısında başladı. Günümüzde kariyerine VakıfBank SK’de devam eden Cebecioğlu, smaçör pozisyonunda oynuyor. U18 ve U20 Milli Takımları’nın dünya dördüncüsü olan kadrolarında yer aldı ve U19 Milli Takım ile Balkan Şampiyonası ikinciliği ve Avrupa Şampiyonası dördüncülüğü yaşadı. Türkiye A Millî Takımı’nda 17 numaralı formayı giyiyor.