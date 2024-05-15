Filenin Sultanları Japonya'ya mağlup oldu!

Türkiye ile Japonya arasındaki zorlu mücadele, Antalya Spor Salonu'nda oynandı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan maçta ilk seti, Japonya 25-23'lik skorla kazandı. Japonja ikinci seti de 25-21 alarak setlerde 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti 25-23 kazanan Filenin Sultanları, setlerde durumu 2-1 yaptı ve maça tutundu. Dördüncü seti de 25-20 önde bitiren A Milli Takımımız, setlerde durumu 2-2'ye getirdi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada son seti Japonya 15-11 kazandı ve Filenin Sultanları ilk maçında mağlup oldu.