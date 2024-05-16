Filenin Sultanları, Hollanda engelini aştı! 3-1

Antalya Spor Salonu’nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımımız Hollanda'yı 3-1 (25-14, 22-25, 25-23, 25-18) mağlup etti.

Müsabakaya Ebrar Karakurt'un sayısıyla başlayan Filenin Sultanları birinci seti baskılı bir oyunla 25-14 önde kapattı. Başarılı oyuncu Zehra Güneş de ilk sette bulduğu blokla Milletler Ligi'ndeki ilk sayısına imza attı.

Hollanda başa baş geçen ikinci seti Buijs'un bulduğu sayıyla 25-23 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Sultanlar üçüncü setin başında servislerde sıkıntı yaşasa da Ebrar Karakurt'un peş peşe ürettiği sayılarla seriyi yakaladı ve 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de avantajı korumasını bilen Ay-yıldızlılar, özellikle Melissa Vargas'ın üst üste bulduğu 3 ace ile skoru 25-18 yaptı ve müsabakayı 3-1 kazandı.

Milletler Ligi ilk hafta maçında Filenin Sultanları Japonya karşısında 3-2 mağlup olmuş ve 22 maçlık galibiyet serisi bozulmuştu. Hollanda ise açılış mücadelesinde Bulgaristan’ı 3-0’la geçmişti.

Hollanda karşısında parkeden zaferle dönen temsilcimiz İtalya ve Fransa takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

FIVB Milletler Ligi'nde üç hafta sonucunda ilk 8’de yer alan takımlar finallere katılmaya hak kazanacak.

Finaller Haziran ayında Tayland’da düzenlenecek.