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Filenin Sultanları ev sahibini de ezdi, geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 6. maçında ev sahibi Japonya'yla karşılaştı. Millilerimiz Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 6. maçında ev sahibi Japonya'yla karşılaştı. Millilerimiz Japonya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Japonya'yı yenmeyi başardı ve olimpiyatlara katılmayı garantiledi.

"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yapmıştı.

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