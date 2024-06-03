AjansHaber.com.tr Spor Filenin Sultanları, ev sahibi ABD'yi mağlup etti!

Filenin Sultanları, ev sahibi ABD'yi mağlup etti!

Milletler Ligi 2. hafta kapanış maçında Filenin Sultanları, ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti ve Teksas'ta 4'te 4 yaptı. Milliler, dünya sıralamasındaki birinciliğini korudu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasını ABD maçıyla tamamladı.

Milliler, ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan mücadeleyi final setinde 3-2 kazandı.

Karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti ABD 25-21 önde bitirirken ikinci sette oyuna üstünlüğünü koyan Milliler 25-20 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-21 üstün bitiren Filenin Sultanları maçta geriden gelip 2-1 öne geçti. Dördüncü set 25-12 ABD üstünlüğüyle bitince setlerde durum 2-2'ye geldi ve maç final setine kaldı.

Final setinde kritik sayılarla maça tutunan Sultanlar, 15-12 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, dünya sıralamasında birinci sıradaki yerini de korudu.

Ay-yıldızlılar, Teksas'ta oynadığı diğer üç maçta da Almanya, Sırbistan ve Güney Kore'yi mağlup etmişti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hong Kong'da 4 maç daha oynayacak. Milliler 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Mourinho'ya Kadıköy'de dev karşılama!
Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı!
Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?
Sofyan Amrabat, Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı!
Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması!
Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 yendi