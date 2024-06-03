Filenin Sultanları, ev sahibi ABD'yi mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasını ABD maçıyla tamamladı.

Milliler, ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan mücadeleyi final setinde 3-2 kazandı.

Karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti ABD 25-21 önde bitirirken ikinci sette oyuna üstünlüğünü koyan Milliler 25-20 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-21 üstün bitiren Filenin Sultanları maçta geriden gelip 2-1 öne geçti. Dördüncü set 25-12 ABD üstünlüğüyle bitince setlerde durum 2-2'ye geldi ve maç final setine kaldı.

Final setinde kritik sayılarla maça tutunan Sultanlar, 15-12 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, dünya sıralamasında birinci sıradaki yerini de korudu.

Ay-yıldızlılar, Teksas'ta oynadığı diğer üç maçta da Almanya, Sırbistan ve Güney Kore'yi mağlup etmişti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Hong Kong'da 4 maç daha oynayacak. Milliler 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak.