Filenin Sultanları durdurulamıyor!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.
ünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya’yı 3-0 yendi.
Elemelerde 5’te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki mücadelesinde Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü müsabakada Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etmişti.
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