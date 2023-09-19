Filenin Sultanları durdurulamıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı yeniden altın madalyayı hedefliyor. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunda mücadele eden ve 3. maçına çıkan Filenin Sultanları Peru'yu 3-1 mağlup etti.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

3'te 3 yaptık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.