Filenin Sultanları Dünya şampiyonu!

Elemelerde B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım oldu. Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan milli takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.

2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım, 2023 sezonunu 3 kupayla noktaladı.

Üst üste 22. galibiyetine imza atan ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.