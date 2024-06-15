Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu

Filenin Sultanları, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında Çin'le karşılaştı.



İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, ikinci sette rakibini 25-17 mağlup edip setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setini 25-21, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Çin, set sayılarını eşitledi.



Karar setini Çin, 15-13 kazanıp sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Hong Kong etabında ilk kez kaybetti.



16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Çin: 3 - Türkiye: 2

Salon: Hong Kong Kolezyum

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sumie Myoi (Japonya)

Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Wu, Yuan (Mengjie Wang, Ni, Zheng, Zhang, Xu)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem

Dündar (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Beyza Arıcı)

Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13

Süre: 110 dakika