Filenin Sultanları, Brezilya'ya yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.
Milliler, 5. sırada yer aldı ve çeyrek final biletini aldı.
Dünya sıralaması liderliğini kaptırdık
Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.
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