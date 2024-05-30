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Filenin Sultanları Almanları mağlup etti! 3-1

Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

Teksas'ın Arlington kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Almanya 25-20'lik skorla kazandı. İkinci sette toparlanan ay-yıldızlılar, aynı skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette oyunu domine eden Filenin Sultanları 25-9 gibi farklı bir skorla durumu 2-1 yaptı.

Son anları çekişmeli geçen dördüncü seti de 26-24 kazanan Milli Takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar turnuvada oynadığı 5. maçında 3. galibiyetini almış oldu.

Daniele Santarelli'nin öğrencileri, Milletler Ligi'ndeki bir sonraki maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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